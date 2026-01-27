Участников "Лыжни России" в Екатеринбурге доставят до стартов бесплатно

Для участников массовой гонки "Лыжня России" в Екатеринбурге проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Бесплатный проезд на общественном транспорте с 09.00 до 16.00 будет доступен всем участникам массовой гонки "Лыжня России-2026". Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро доставят спортсменов до трасс и обратно", - говорится в сообщении.

Напомним, что гонка пройдет в День всех влюбленных - 14 февраля. Стартовать можно будет с девяти точек с 11.00 до 14.00, а длина дистанции будет соответствовать текущему году - 2026 метров.

Для регистрации необходимо до 12 февраля зайти на "Госуслуги", вбить в поисковой строке "Регистрация на спортивное мероприятие", перейти по кнопке "Другое спортивное мероприятие", найти "Лыжню России" и нажать "Подать заявку", после чего выбрать регион и удобную для старта точку.

Площадки уже определили, всего их будет девять: