Участников "Лыжни России" в Екатеринбурге доставят до стартов бесплатно
Для участников массовой гонки "Лыжня России" в Екатеринбурге проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Бесплатный проезд на общественном транспорте с 09.00 до 16.00 будет доступен всем участникам массовой гонки "Лыжня России-2026". Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро доставят спортсменов до трасс и обратно", - говорится в сообщении.
Напомним, что гонка пройдет в День всех влюбленных - 14 февраля. Стартовать можно будет с девяти точек с 11.00 до 14.00, а длина дистанции будет соответствовать текущему году - 2026 метров.
Для регистрации необходимо до 12 февраля зайти на "Госуслуги", вбить в поисковой строке "Регистрация на спортивное мероприятие", перейти по кнопке "Другое спортивное мероприятие", найти "Лыжню России" и нажать "Подать заявку", после чего выбрать регион и удобную для старта точку.
Площадки уже определили, всего их будет девять:
- Преображенский парк в Академическом районе (улица Вильгельма де Геннина, 61);
- МБОУ ДО СШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54 "а", акватория Верх-Исетского пруда);
- Лыжная база "Локомотив" (улица Решетская, 63);
- МБОУ ДО СШ "Виктория" (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);
- Детско-юношеский центр "Межшкольный стадион" (бульвар Денисова-Уральского, 3 «а»);
- Лыжная база в Парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230);
- Лыжная база МАУ "СОК "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48);
- Лыжная база МБОУ ДО СШ № 19 "Детский стадион" (улица Бакинских комиссаров, 13);
- МБОУ ДО СШ "Родонит" (улица Прониной, 35).