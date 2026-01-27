Госдума разрешит ФСБ отключать мобильный стационарный интернет и телефонную связь
Госдума в первом чтении одобрила расширение полномочий ФСБ по ограничению связи для россиян. Если законопроект будет одобрен, спецслужба сможет отключать по своему желанию не только мобильный, но и стационарный интернет, а также телефонную связь – "для защиты граждан и государства от угроз безопасности". При этом операторы связи будут освобождены от материальной ответственности, передает РБК.
Поправки в Госдуму внесло еще осенью 2025 года правительство. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму.