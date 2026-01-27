На Урале СК возбудит дело после жалоб жильцов дома 1898 года постройки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обращения жителей Среднего Урала.

Как сообщает информационный центр СК России, ранее в интернете было размещено видеообращение к Бастрыкину от жильцов многоквартирного дома на улице Красных Орлов в Камышлове. Люди жаловались на невыносимые условия проживания.

"На протяжении нескольких месяцев в здании 1898 года постройки отсутствуют отопление и водоснабжение, из-за промерзания конструкций в стенах появились трещины. Обращения в профильные структуры результатов не принесли. Мер к разрешению проблемы длительное время не принимается", - отметили в ведомстве.

Узнав об этом, председатель Следственного комитета РФ дал указание главе СК России по Свердловской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело. Также Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Следственный комитет начал проверку после истории уральского пенсионера, вынужденного жить в доме 1870 года постройки.