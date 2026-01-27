В магазины Х5 привлечено около 1,5 тысяч новых поставщиков в 2025 году

X5 (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») с января по декабрь 2025 года привлекла 1476 новых поставщиков, из которых 1044 — российские. Среди новых партнёров X5 628 компаний являются микропредприятиями, 228 — малыми предприятиями, а 76 — средними.

Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция 7598 поставщиков, среди которых доля малых, микро- и средних предприятий составила 60%, а доля отечественных производителей — более 83%.

Лидером по числу новых поставщиков стал Центральный федеральный округ, где Х5 начала сотрудничество с 416 партнёрами, включая 34 индивидуальных предпринимателя.

Тройку лидеров замыкает Сибирский федеральный округ: в 2025 году с Х5 начали работать 117 новых поставщиков, включая 24 индивидуальных предпринимателя.

Южный федеральный округ пополнил список поставщиков Х5 на 111 новых партнёров, включая 19 малых, 13 средних и 68 микропредприятий. Х5 в 2025 году начала работать с 98 компаниями Приволжского федерального округа, 24 из которых — индивидуальные предприниматели.

В Дальневосточном федеральном округе в 2025 году ассортимент магазинов пополнился продукцией 83 новых поставщиков, включая 14 малых, 6 средних и 55 микропредприятий.

На Урале X5 нашла 48 новых поставщиков (21 — из Свердловской области, 15 из Челябинской и 5 из Тюменской областей), среди которых 12 индивидуальных предпринимателей.

24 новых партнёра появились в Северо-Кавказском федеральном округе (12 — из Ставропольского края, 5 — из Кабардино-Балкарии, 4 — из Республики Дагестан), из которых 6 ИП, 7 малых и 16 микропредприятий.