Зеленский рассчитывает на вступление Украины в ЕС в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Австрии Кристианом Штекером заявил, что рассчитывает на вступление своей страны в ЕС уже в 2027 году.

"Вступление Украины в Европейский Союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в том числе, благодаря украинскому вкладу в сфере безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Пока у ЕС нет единой позиции по срокам и условиям вхождения Украины в Евросоюз. Также в ЕС есть страны, которые настроены категорически против вступления Украины в ЕС. Так, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна в ближайшие сто лет не позволит Украине стать членом ЕС: "В ближайшие сто лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС".