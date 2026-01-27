Прокуратура контролирует расследование дела об отравлении детей в Нягани

Прокуратура проводит проверку по факту массового заболевания воспитанников детского сада "Теремок" в Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, 19 января за медицинской помощью обратилось 14 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Четверо были госпитализированы. В настоящее время воспитанникам оказывается медицинская помощь. К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования.

Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.