В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за дипфейки

Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект об уголовной ответственности за создание дипфейков путем автоматизированной обработки данных.

Они отмечают, что в основе создания дипфейка лежит автоматизированная обработка биометрических персональных данных (изображения лица или голоса) без согласия человека. Статья 272.1 УК устанавливает ответственность за незаконные операции с компьютерной информацией, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа. К ним относятся использование, передача, сбор и хранение. Но в этот список не включена автоматизированная обработка. То есть злоумышленник, если не распространяет дипфейк, может избежать уголовной ответственности.

Депутаты считают нужным дополнить эту статью УК понятием "автоматизированная обработка" как самостоятельным преступным деянием, даже если после этого не было хранения или распространения дипфейка. Правда, возникает вопрос, как без распространения дипфейка узнать о факте его создания.

Около трети россиян считают дипфейки серьезной угрозой. Столько же видят опасность, но считают, что защититься от дифпейков возможно.