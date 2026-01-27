Минздрав обновил стандарт лечения гриппа: 9 дней вместо 15 и консультация гинеколога

Минздрав России изменил стандарт медицинской помощи при гриппе. Изменились как сроки лечения, так и список препаратов, которые врачи могут назначать при этом заболевании. Документ опубликован на сайте публикации официальных правовых актов.

В документе говорится, что теперь продолжительность лечения составляет 9 дней (ранее:15 дней при течении болезни в средней тяжести и 20 дней при тяжелой форме). Степень тяжести заболевания теперь вообще не учитывается.

Также перечисляются узкие специалисты, которых можно привлечь для постановки диагноза "грипп": терапевт, невролог, пульмонолог, кардиолог, инфекционист, гематолог и даже гинеколог.

Изменен и перечень лекарственных препаратов, назначаемых при лечении гриппа, в списке теперь вместо 50 наименований 39: исключили психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и др. Зато включили в список арбидол, риамиловир, нафазолин, фенилэфрин и умифеновир.

Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования.