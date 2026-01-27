Глава IT-комитета Госдумы назвал комментарии о возможной блокировке Telegram "спекуляциями"

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") назвал комментарии своих коллег-депутатов о возможной блокировке Telegram "спекуляциями". По его словам, заявлять о реальных планах по ограничению может только Роскомнадзор.

"Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной думе. Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно", - цитирует Боярского ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин предположил, что Telegram в России может быть заблокирован к сентябрю 2026 года, то есть к выборам в Госдуму. Но потом добавил в своем Telegram‑канале, что это лишь его гипотеза, а не факт и не инсайд. Он также добавил, что не рекламирует таким образом мессенджер Max.