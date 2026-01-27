27 Января 2026
Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме сочли возможной блокировку Telegram до осенних выборов

Депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что мессенджер Telegram могут заблокировать уже к осенним выборам в нижнюю палату парламента России.

"Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 г.). Мессенджер Max, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса", - сказал Делягин в пресс-центре НСН.

В своём telegram-канале политик уточнил, что сказанное им – его гипотеза, предположение.

"Это не факт, это не инсайд (я никогда не делюсь чужими секретами) – это предположение", - уточнил Делягин, добавив, что это не реклама Мах и что он не одобряет ситуацию с блокировкой.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что Россия последовательно вводит меры против Telegram. По его словам, мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В Общественной палате предложили заблокировать Telegram, если его администрация не будет соблюдать российские законы.

При этом буквально 16 января зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов уверял, что мессенджеру не грозит блокировка в России, поскольку Telegram взаимодействует с властями страны. В настоящее время пользователи по всей стране сообщают о серьезных проблемах с загрузкой медиафайлов в Telegram.

Теги: Telegram, Михаил Делягин, блокировка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

