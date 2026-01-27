В Госдуме сочли порочным шагом легализацию в России онлайн-казино

В Госдуме полагают, что легализация в России онлайн-казино – порочный шаг, который пополнит бюджет ценой разорения семей.

"Идея Минфина по легализации казино в интернете для их налогообложения и пополнения бюджета – порочный, отчаянный и безжалостный шаг. Бюджет, может, и пополнится, но о том, что это произойдет ценой разорения многих семей, множества личных трагедий, в Минфине задуматься не хотят", - отметил в разговоре с "Газетой.Ru" зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Политик уточнил, что, если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада.

"Если Минфину надо 100 млрд руб., он может использовать неиспользуемые остатки на счетах бюджета, которых у него только вне Фонда национального благосостояния – 5,2 трлн руб., а в ФНБ – ещё 4,4 трлн", - сказал Михаил Делягин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил Владимиру Путину возможность легализации в стране онлайн-казино. Силуанов якобы предлагает создать единого оператора, который будет отчислять в бюджет не менее 30% от выручки с такой деятельности. В таком случае, по расчётам Минфина, доходы бюджета могут составить 100 млрд руб. ежегодно. В ведомстве посчитали оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете – более 3 трлн руб. ежегодно. Нелегальных казино существует около сотни.

Сейчас в России организовывать и проводить азартные игры в сети могут лишь букмекерские конторы и тотализаторы, в 2024 г. этот рынок оценивался в 1,7 трлн руб. Также есть игорные зоны в Сочи, Калининграде, Приморье, Крыму и на Алтае. Минфин предлагает ограничить возраст пользователей, которые смогут играть в казино онлайн – не младше 21 года. Также единого оператора казино обяжут вести работу по профилактике игровой зависимости.