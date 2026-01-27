Из аэропорта Шереметьево вывезли 720 тонн снега

Все аэропорты Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - работают в штатном режиме, принимают и отправляют рейсы, сообщили в Министерстве транспорта России.

"При месячной норме осадков 53 см за минувшие ночь и утро в Москве выпало уже 11 см снега. Аномальный снегопад продолжается. По состоянию на 12:00 по мск с начала суток аэропорты обслужили на прием и отправку 405 рейсов. За последний час, с 11:00 до 12:00 – 66 рейсов", - сообщили в Минтрансе.

С начала суток 27 января отменено 17 рейсов, задержано на два и более часа – восемь рейсов.

"На запасные аэродромы Внуково и Домодедово с начала суток ушли пять самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево. В период с 09:00 до 11:00 крупнейший российский аэропорт приостанавливал прием рейсов для уборки аэродрома. Только из Шереметьево вывезли 720 тонн снега", - рассказали в министерстве.

Все аэропорты перешли на усиленный режим работы, активно чистятся взлетные полосы. С выдачей багажа проблем нет, ситуация в терминалах спокойная, сообщили в Минтрансе.