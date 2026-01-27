27 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brendan McDermid

Перед началом протестов в Иране Трампу донесли о слабости руководства этой страны

В США разведка доносила президенту Дональду Трампу об ослаблении правительства Ирана. В отчётах говорилось, что власти этой страны наиболее слабы с момента свержения шаха в 1979 г.

Протесты, вспыхнувшие в конце 2025 г., согласно сообщениям, потрясли некоторые круги иранского правительства, особенно когда они охватили районы страны – оплот поддержки аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана, пишет The New York Times (NYT).

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 г. из-за рухнувшего курса местной валюты. Демонстрации переросли в масштабные митинги с политическими требованиями. На фоне митингов полиция республики сообщала о диверсантах, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль спровоцировали "террористическую войну" в Иране. Ответственность за гибель протестующих лежит на "прозападных провокаторах, создающих плацдарм для американского вторжения", уверены в Тегеране.

Теги: США, Иран, власть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

