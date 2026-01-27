В Ставрополе ребенок пострадал от взрыва подобранной на улице игрушки

Ребенок пострадал в Ставрополе от хлопка найденной на улице игрушечной гранаты, которая оказалась пиротехническим изделием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Ульянченко.

По его словам, мальчик подобрал на улице неизвестный предмет, похожий на пластиковую игрушку в виде гранаты. Ребенок принес ее домой, где и произошел хлопок.

Мальчик госпитализирован в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Он находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное, обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья, сообщил Ульянченко. В произошедшем разбираются компетентные органы.

Власти города приняли решение проводить профилактические беседы в детсадах и школах, заявил мэр города. Он также призвал родителей поговорить с детьми о недопустимости поднимать любые предметы и деньги на улице.

Напомним, 11 ноября2025 года в Красногорске 10-летний мальчик нашел на спортивной площадке десятирублевую купюру в подарочной обертке. Он взял ее в руки, в этот момент произошел взрыв. Мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Ребенку провели операцию, которая длилась 6,5 часов. Часть пальцев пришлось ампутировать.

Сообщалось, что после этой трагедии в чатах родителей московских школьников начали рассылать предупреждения о возможной опасности подкинутых денег – мам и пап просят "поговорить с детьми" о том, что купюра может стать приманкой.