В Подмосковье постояльцы хостела перед смертью могли греться от костра

Названы возможные обстоятельства, предшествовавшие гибели в подмосковной Балашихе четверых постояльцев хостела.

После трагедии стало известно, что в здании, где располагался хостел, не было электричества – его отключили за долги. По предварительным данным, погибшие разожгли костер, чтобы согреться, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. ТАСС уточняет, что в момент пожара в доме находился 21 человек, включая детей.

О пожаре стало известно сегодня в 4.40. Здание трехэтажное, площадью 168 "квадратов", монолитное, железобетонное, с мансардой, подвалом, паркингом, бассейном. В огне погибли четверо людей, еще шестеро, двое из которых – дети, спасены. Госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".