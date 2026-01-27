27 Января 2026
Наука и техника
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК разработала VR-тренажер для обучения неразрушающему контролю

Трубная металлургическая компания (ТМК) разработала VR-тренажер, с помощью которого специалисты неразрушающего контроля проходят обучение и аттестацию навыков ручной проверки качества трубной продукции и покрытий с использованием метода ультразвукового контроля толщины изделий. Пилотное тестирование виртуального симулятора состоялось на нескольких предприятиях ТМК, запуск проекта курирует Корпоративный университет ТМК2U, ТМК++ и Акселератор ТМК, сообщает пресс-служба компании.

В VR-тренажер интегрированы алгоритмы работы шести наиболее часто используемых на предприятиях ТМК моделей толщиномеров — ультразвуковых приборов, измеряющих толщину готовой трубной продукции. Симулятор дает возможность выбрать интересующий инструмент и объект контроля. Программный комплекс предполагает три режима эксплуатации: обучение, тестирование и экзамен. Очки виртуальной реальности создают условия работы, максимально приближенные к производственным, чтобы отрабатывать навыки правильной настройки оборудования и выявление участков с недостаточной толщиной стенки в трубах, отводах и разрезных тройниках.

VR-тренажер для обучения неразрушающему контролю качества трубной продукции(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Разработала симулятор команда специалистов ИТ-подразделения ТМК (ТМК++), Корпоративного университета TMK2U, Научно-технического центра (НТЦ) ТМК, блока качества ТМК и компании-партнера, выпускника корпоративного Акселератора ТМК. В ходе создания виртуального тренажера эксперты компании смоделировали универсальный образ производственного цеха, разработали техническое задание и прописали сценарий его выполнения. Отличительной особенностью симулятора является возможность вносить полученные измерения в систему с помощью голоса, что впервые реализовано в подобном оборудовании. Благодаря универсальной обучающей программе тренажер готов к тиражированию на всех предприятиях ТМК.

Теги: Трубная металлургическая компания, VR-тренажер, трубы, контроль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

