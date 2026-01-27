27 Января 2026
Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" рассказал, как обслуживает современные школы Екатеринбурга

В холдинге "Атом" подробно рассказали, как они обслуживают современные школы Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", новые школы отличает не только запоминающаяся архитектура, но и большие площади (порядка 20-25 тысяч квадратных метров), наличие профессиональной спортивной и концертной инфраструктуры, а также оснащение мультимедийным оборудованием и современными инженерными системами. Для их технического обслуживания создают специализированные управляющие компании, которые берут на себя решение значительной части хозяйственных вопросов. Тогда как педагогический коллектив во главе с директором школы может сосредоточить внимание на образовательном процессе.

Школа №314 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Сейчас мы обслуживаем две большие школы, построенные по концессии строительным холдингом "Атом". Это школы №41 на ВИЗе и №314 в Пионерском микрорайоне, общей численностью более 2 тысяч учеников. В наши обязанности входит клининг, охрана, обслуживание инженерных систем. Сформирован штат специалистов и пул подрядных организаций, которые имеют не только требуемые компетенции, но и все необходимые допуски для работы в образовательном учреждении. За техническим состоянием каждой школы следят управляющий, инженер, сантехник, электрик, техник по общестроительным работам, инженер по вентиляционным системам, а также инженер по слаботочным системам (пожарное извещение, дымоудаление, система контроля удаленного доступа)", - рассказала директор управляющей компании "Формула" (входит в структуру строительного холдинга "Атом") Елена Левченко.

Школа №314 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Только на ежемесячное обслуживание современной системы приточной вентиляции у бригады из двух человек уходит 5-7 дней. Специалисты проверяют состояние оборудования ИТП, своевременно меняют фильтры воздушной очистки. Зато такие системы обеспечивают комфортный микроклимат в школе, удаление посторонних запахов, обеспечивают приток свежего воздуха и позволяют школе экономить до 70% тепла за счет системы рекуперации.

Школа №314 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

В качестве важной особенности технического обслуживания школы специалисты "Формулы" отмечают характер основных пользователей – детей. Этот фактор обуславливает более высокие риски повреждений, чем, например, в жилом доме – чаще приходится стирать надписи с поверхностей, чинить сломанную мебель. А также подстраиваться под расписание уроков: например, основные работы по клинингу специалисты проводят во время занятий и после их окончания, когда в рекреациях нет школьников.

Школа №41 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Сотрудничество с управляющей компанией полезно всем участникам процесса. Застройщик начинает взаимодействовать с УК еще на этапе строительства, к моменту передачи объекта в эксплуатацию специалисты эксплуатирующей службы глубоко погружены в проект и хорошо знают всю инженерию. По условиям концессионного соглашения, после ввода концессионер остается в школе еще 5 лет, обеспечивает техническую эксплуатацию и программу допуслуг, которые пользуются большим спросом у населения, обеспечивают ученикам полезный досуг во внеурочное время. Взаимодействовать с операторами дополнительного образования, проводить на площадке школ спортивные, культурные, образовательные мероприятия гораздо проще и комфортнее при поддержке управляющей компании, в частности, профессиональной службы клининга. Мы всегда уверены, что после вечерних занятий школа будет прибрана, и утром ученики придут в чистое, опрятное здание!", - отмечает руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Любовь Спелкова.

