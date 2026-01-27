Прокуратура проверит ситуацию с задержкой рейсов в Шереметьево

Московская транспортная прокуратура проверяет ситуацию с задержками рейсов в столичном аэропорту Шереметьево.

"27 января из-за неблагоприятных погодных условий авиагавань временно закрыта на прием воздушных судов, задержаны рейсы", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что в здании аэропорта работает мобильная приемная транспортной прокуратуры.

Ранее в аэропорту сообщили, что не будут принимать самолеты до 12 часов мск.

Столичный регион накрыл мощный циклон, ожидается выпадение до трети месячной нормы осадков.

Другие аэропорты столицы пока работают в штатном режиме. "Службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, в том числе обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов. Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет", - сообщили во Внуково.