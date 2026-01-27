Сгоревший в Балашихе хостел, где погибли люди, мог работать нелегально

Дом в Балашихе, при пожаре в котором погибли четыре человека, по предварительным данным, сдавался под проживание нелегально. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

О пожаре стало известно сегодня в 4.40. Здание трехэтажное, площадью 168 "квадратов", монолитное, железобетонное, с мансардой, подвалом, паркингом, бассейном, сообщили в МЧС. В огне погибли четверо людей, еще шестеро, двое из которых – дети, спасены.

В СК уточнили, что после ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. Госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.

По факту пожара возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.