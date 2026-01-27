ФСБ задержала трех свердловчан, готовящих поджог жд-инфраструктуры

В Свердловской области задержали трех граждан, готовящих поджог объекта железнодорожной транспортной инфраструктуры по заказу украинских спецслужб. Как сообщает ЦОС ФСБ, среди задержанных россияне 1979, 1981 и 1984 годов рождения.

"Установлено, что задержанные посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге", - говорится в сообщении.

По месту их проживания уже изъяли средства связи, где сотрудники ФСБ нашли переписку с куратором, инструкции и компоненты по изготовлению самодельных зажигательных устройств. Продолжается сбор доказательств, чтобы переквалифицировать дело на ст. 275 УК РФ "Государственная измена", предполагающую, в том числе, пожизненное лишение свободы.

В СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту". Задержанным уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает лишение свободы вплоть до 20 лет.