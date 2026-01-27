Сергей Кравчук напомнил хабаровчанам о необходимости соблюдать правила парковки автомобилей

"Провел аппаратное совещание. Поручил усилить плановую очистку Хабаровска от снега. Графики работ на неделю уже опубликованы на канале "Мэрия Хабаровска". Поставил задачу профильному заместителю взять на контроль соблюдение графика руководителями предприятий МБУ «Восток», «Север» и «Южное». За нарушение сроков последуют дисциплинарные меры. Дисциплина в этом вопросе — приоритет", - отметил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Он также обратился к горожанам с просьбой соблюдать правила парковки и не препятствовать спецтехнике, так как из-за этого уборка затягивалась, а её качество падало. Глава города напомнил, что за парковку в неположенном месте предусмотрены штрафы.

Также на оперативном совещании обсуждали организацию зимнего досуга в городе.

"Сегодня в городе залито более 70 ледовых площадок, и я поручил контролировать их состояние на протяжении всего сезона. Катки должны быть в идеальном порядке, так как это места массового семейного отдыха. Более того поставил задачу к 2027 году увеличить количество ледовых площадок в Хабаровске до 100. Главам районов поручил начать подготовку к акции по высадке памятных аллей ко Дню Победы.Они уже приступили к подбору подходящих мест. Приглашаю к этой акции присоединиться и бизнес-сообщество", - сообщил Сергей Кравчук.