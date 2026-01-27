Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Парижский музей Лувр закрыли для посетителей из-за забастовки сотрудников, об этом говорится в сообщении выставочной площадки в соцсетях. Посетителям, которые купили билеты на 27 января, вернут деньги.

Это уже не первая забастовка музейных работников с декабря 2025 года. Они требуют улучшений условий труда, а также решения вопросов с безопасностью Лувра и техническим состоянием древнего дворца.

Лувр является самым посещаемым музеем в мире. Здесь экспонируются 35 тыс. произведений искусства. 19 октября 2025 года Лувр был ограблен: из галереи Аполлона были похищены девять бесценных ювелирных изделий из коллекции французских коронных драгоценностей XIX века, относящихся к эпохе Наполеона III и императрицы Евгении. Общая оценочная стоимость украденного составила около 88 млн евро.

В предварительном отчете Счетной палаты Франции отмечалось, что в оснащении музея современными средствами безопасности наблюдаются "постоянные" и "существенные" задержки, что создает уязвимости. После инцидента часть особо ценных ювелирных изделий временно переместили на хранение в Банк Франции.

Забастовки сотрудников усилились на фоне этих событий. Персонал обвиняет руководство в приоритете "видимым" работам (ремонт, прием посетителей) в ущерб техобслуживанию и безопасности.