В России продано рекордное количество автомобилей с пробегом

В России в 2025 г. куплено 6,24 млн подержанных легковых машин. Это наивысший показатель с 2007 г.

Лидером рынка осталась LADA, на долю которой пришлось порядка четверти всех проданных автомобилей с пробегом – 1,53 млн штук. Примерно в 2,5 раза меньше было куплено б/у "Тойот" (624,8 тыс. шт.). Отметку в 5% также преодолели Kia и Hyundai (358,8 тыс. и 343,1 тыс. шт. соответственно), сообщает "Автостат".

Средний возраст автомобилей в России (46 млн штук, легковые и легкие грузовые) превысил 16 лет. 72% машин – старше 10 лет.