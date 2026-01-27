СМИ: Депутаты Рады уже готовы отказаться от Донбасса

Немецкое издание Die Welt вышло с неожиданным материалом о том, что Рада уже готова отказаться от российского Донбасса и только ждет, чтобы на это согласился Зеленский.

Очень влиятельный депутат сказал изданию, что Рада однозначно готова: все давно поняли, что надо заканчивать военный конфликт любой ценой, так как страна гибнет. И это мнение многих депутатов, но они боятся об этом говорить, так как их сразу арестуют как российских агентов.

Источники украинского издания "Страна" в Раде подтверждают, что эти настроения есть, но такие разговоры ведутся только в узком кругу. А ситуация в стране катастрофическая, это видят все. В том числе удары по энергетике многим добавили ума. Международная ситуация также не добавляет оптимизма Киеву. И хотя Зеленский заявляет, что никаких компромиссов не допустит, ходят упорные слухи, что его позиция уже не такая жесткая, как это было ранее.

В Раде говорят, что за отказ от Донбасса выступает глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия, который является участником переговоров, но он тоже боится слово сказать поперек Зеленскому. Но если Рада сегодня будет голосовать за отмену принудительной мобилизации, то депутаты это решение поддержат, а люди - тем более. Но решения принимаются Зеленским, а ему нужно продолжение боевых действий.

Ранее FT со ссылкой на членов Еврокомиссии писала, что Киев согласится на мирное соглашение с отказом от территориальных претензий к России, только если Украину примут в ЕС.