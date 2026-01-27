27 Января 2026
в россии
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд отправил в колонию убийцу девочки, пропавшей в 2007 году

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об убийстве 13-летней девочки, совершенном 18 лет назад. Убийцу надолго отправили в колонию.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался рецидивист Сергей Березович. Все случилось в мае 2007 года: 13-летняя Люба вышла из дома и бесследно исчезла. Ребенок годами числился пропавшим без вести, а труп девочки найти так и не удалось.

Спустя много лет Сергей Березович, отбывающий срок за другие преступления, решил покаяться и рассказал, что произошло. По его словам, в тот день Люба села к нему в машину в селе Николо-Павловское. Между Березовичем и девочкой произошла ссора, в результате которой тот задушил ребенка.

Чтобы скрыть следы, убийца вывез тело в лесополосу, где в течение нескольких часов сжигал его. Останки он собрал и увез домой, где уничтожил в банной печи, а прах развеял у реки Чусовая.

В своем последнем слове Березович полностью признал вину. Пригородный районный суд Свердловской области назначил ему за убийство Любы 11 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров за другие преступления против несовершеннолетних – 20 лет. Отбывать срок рецидивист будет в колонии строгого режима.

Теги: девочка, убийство, рецидивист, суд


