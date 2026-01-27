Дни рождения дочерей помогли многодетной матери из Свердловской области выиграть 91 миллион рублей

Многодетная мать из Свердловской области Дарья Деева выиграла суперприз в лотерее - 91 млн 171 тыс. 815 рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото", Дарья уже несколько лет участвует в лотереях и ее любимой стала та, где она могла самостоятельно отмечать числа. 12 января, уже готовясь ко сну, она через мобильное приложение купила билет в лотерее "Все или ничего" и решила повторить комбинацию чисел прошлого билета. Все они были для нее знаковыми - дни рождения трех дочерей, супруга, бабушки и дедушки.

Позднее свердловчанка узнала, что стала победительницей. Налог на выигрыш составляет 18,46 млн рублей. Несмотря на это, на руки Дарья получит внушительную сумму в размере 72,7 млн рублей.