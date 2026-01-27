FT: США требуют от Киева отказа от Донбасса в обмен на гарантии

Киев должен отказаться от претензий на российский Донбасс для получения гарантий от США и поставок оружия в мирное время. Такое условие выдвинули Киеву в Белом доме, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников, близких к переговорам.

Вашингтон предлагает, что американские гарантии могут включать положение, схожее со статьей НАТО о коллективной обороне, обещание скоординированного военного ответа в случае продолжительного нападения. И это не очень нравится Киеву, где их воспринимают довольно неопределенными. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что США не хотят подписывать никаких юридических обязательств до того, как Киев не откажется от территориальных претензий к России и согласится на мирное соглашение. В Киеве же, напротив, хотят сначала гарантий, не доверяя обещаниям. В Киеве говорят, что США пытаются подтолкнуть Украину к уступкам, используя вопрос гарантий.

Белый дом официально опроверг данные газеты, которые назвал абсолютной ложью.

"Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби", — сказала заместитель пресс-секретаря Анна Келли.

Также США хотят "задобрить" Украину, намереваясь ускоренно ввести ее в ЕС. Но против этого целый ряд стран Европы. Однако США могут быть заинтересованы в быстром присоединении Украины к ЕС ради его ослабления.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос имеет принципиальное значение для России, так как киевский режим воюет за конституционные российские территории.