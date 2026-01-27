"Больше эмоций, чем фактов": в Иркутской области проверили сообщения о низких температурах в школах

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что в жалобах школьников на низкие температуры в классах "больше эмоций ребят, чем фактов".

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала, что ей пишут школьники из многих регионов и жалуются, что в сильные морозы им приходится ходить на учебу, актировки не вводят, а в помещениях школ часто очень холодно. Среди других Мизулина назвала три школы из Иркутской области. Парфенов в своем Telegram-канале сообщил, что все указанные заведения сразу же проверили.

"Муниципалитеты сразу отработали по этим обращениям, и получается, что в них больше эмоций ребят, чем фактов, которые в большей части не подтвердились. Подчеркну, что в Сибири морозы – это не экзотика, а наша климатическая особенность, образовательные организации знают, как надо действовать, если температура на улице или в учебных помещениях понижается", - сообщил министр.

Он добавил, что есть "человеческий фактор", поэтому педагоги и директора школ должны соблюдать требования, установленные в каждом муниципалитете.

"Школа всегда сможет откорректировать учебные планы, чтобы программа была выполнена, и здоровье детей здесь в приоритете. Но если родители решили, что ребенок пойдет в школу – его примут, школы работают при любой погоде. А руководству школ надо оперативно реагировать, если в каких-то учебных помещениях температура становится ниже санитарного порога. Надеюсь на понимание коллег в этой ситуации", - заключил министр.

Между тем, Мизулина сообщила: "Продолжают поступать письма по поводу проблем с актировками из Тюменской, Курганской областей, ХМАО, ЯНАО и других регионов Урала и Сибири. Некоторые ребята считают, что решение по введению актировок вводят не живые люди, а искусственный интеллект".