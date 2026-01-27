В России в начале года резко выросли продажи антипохмельных препаратов

В России в начале 2026 г. резко выросли продажи препаратов от похмелья. Это произошло на фоне того, что за полгода до этого ситуация с торговлей такими таблетками была прямо противоположной.

В конце второй – начале третьей декады декабря 2025 г. фармрозницей продано 40,6 тыс. упаковок таких препаратов, что всего на 5,5% больше год к году. При этом 22 по 28 декабря – 52,6 тыс. упаковок, что на 0,6% меньше год к году.

Если в 2024-25 гг. самый большой рост продаж фиксировался на последней неделе перед Новым годом, то в 2025-26-ом он пришёлся с 29 декабря – 4 января: объёмы реализации выросли на 28% год к году, до 65,8 тыс. упаковок.

8-14 января 2026 г. продано 40,4 тыс. пачек антипохмельных средств, что на 40% меньше по сравнению с неделей ранее, но на 5,9% больше год к году. За эти предпраздничные и праздничные четыре недели потребители потратили на подобные средства 96,4 млн руб., что на 42% больше год к году, пишет "Ъ".