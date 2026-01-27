27 Января 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Политика Свердловская область За рубежом
Фото: istockphoto.com / HUNG CHIN LIU

В Екатеринбурге торжественно открыли генконсульство Индии

В Екатеринбурге открыли генеральное консульство Индии. Торжественная церемония прошла 26 января по случаю 77-й годовщины со дня образования Республики Индии.

"Поздравляю весь индийский народ с национальным праздником. Для Свердловской области Республика Индия и ее штаты – это давний друг и надежный партнер. Многие годы мы вместе успешно развиваем ключевые отрасли промышленности", – говорится в обращении губернатора Дениса Паслера, которое зачитал замглавы региона Василий Козлов.

В департаменте информполитики области отметили, что генконсульство в Екатеринбурге будет обслуживать жителей 16 регионов, в том числе УрФО, Алтая и Сибири. Как сказал сам генеральный консул Дебабрата Чаттопадхьяй, наличие консульства укрепит дипломатическое присутствие Индии в России и послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между странами.

Напомним, о том, что в Екатеринбурге появится генконсульство Индии, стало известно еще в феврале 2025 года. В январе текущего года был назначен и сам консул.

Теги: Екатеринбург, Индия, генконсульство, открытие


