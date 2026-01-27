В Госдуме одобрили законопроект об изъятии криптовалюты у граждан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию проект закона, устанавливающий правила изъятия криптовалюты у россиян в рамках уголовных дел.

Как сообщила пресс-служба "Единой России", инициатива призвана закрыть правовой пробел, мешавший конфискации цифровых активов, и снизить риск легализации преступных доходов.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" признает цифровую валюту имуществом в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Это позволит следователям изымать криптовалюту как в виде физических носителей, так и путём её перевода на контролируемый адрес, а также накладывать арест на активы для последующей конфискации.

Ранее Банк России подготовил концепцию регулирования оборота криптовалют в стране. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.