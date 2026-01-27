27 Января 2026
Фото: kremlin.ru

В "Ростехе" назвали дипфейком видео о планах изъятия вкладов населения

Распространяемое в интернете видео с участием генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, в котором тот говорит о планах использовать сбережения населения, является дипфейком.

Как сообщила пресс-служба госкорпорации, фейковое видео было смонтировано на основе реального интервью Чемезова китайскому телеканалу CCTV. В том, что это подделка, можно убедиться, посмотрев оригинал интервью. В корпорации указали, что ролик репостнули более сотни пользователей.

"Ростех" расценил данный инцидент как часть кампании по дискредитации российской промышленности и финансовых властей, а также по созданию недовольства в обществе. На этом фоне в корпорации предложили ужесточить ответственность за клевету с использованием ИИ-технологий.

В поддельном ролике Чемезов заявляет, что "госкомпании согласны использовать сбережения населения" по инициативе главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Речь идет о сумме в 60 трлн руб., которые "пылью покрываются на банковских счетах".

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков.

Ранее 20.01.2026 20:38 Мск В России будет создана рабочая группа по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков

