27 Января 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести четкие правовые основания для отчисления учеников из школы за неудовлетворительное поведение.

По его словам, это создаст механизм защиты учителей. Отчисление должно применяться лишь в крайних случаях, таких как нападение на педагога, его оскорбление или систематический срыв учебного процесса. Фадеев отметил, что хотя школы уже обладают правом исключить "неисправимого хулигана", на практике это происходит редко, и необходим ясный правовой инструмент.

Кроме того, предложено учитывать оценку за поведение при поступлении в вузы, однако конкретные последствия этой меры Фадеев не уточнил, сообщает ТАСС.

Нападения в последнее время регулярно. Например, в 7.00 15 декабря в Санкт-Петербурге школьник ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками. И учителя, и ученика госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

Теги: школа, учителя, ученики, СПЧ


