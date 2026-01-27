Рост просрочки россиян по ипотеке показал рекорд с 2000-х годов

Банковская система России в 2025 году столкнулась с сильнейшим за десятилетия ростом просроченной задолженности по жилищным кредитам.

По данным РБК со ссылкой на "Скоринг бюро", на конец прошлого года россияне не выплатили банкам в срок ипотеку и проценты на 276 млрд руб. За год просрочка увеличилась на 115,2 млрд руб. (76,6%).

Такой рост — на 50% в год и выше — был характерен для середины 2000-х, когда ипотека только зарождалась. Теперь с такой скоростью проблемные долги растут второй год подряд: в 2024 году их сумма выросла в 1,5 раза — с 100 до 150,4 млрд руб. Накопленным итогом за 2023-25 гг. просрочка по ипотечному кредитованию стала больше на 180%.

Ранее стало известно, что объем просроченной задолженности по кредитам строительных компаний в 2025 году вырос на 27%, достигнув к ноябрю почти 280 млрд руб.