Разработаны правила проверки карточек товаров и продавцов на маркетплейсах

Минэкономразвития России завершило разработку проектов постановлений, устанавливающих порядок обязательной проверки данных о продавцах и товарах на посреднических цифровых платформах (ПЦП), среди которых Ozon и Wildberries.

Документы в ближайшее время будут вынесены на общественное обсуждение. Новые правила, разработанные в рамках закона "О платформенной экономике" под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко, вступят в силу в октябре 2026 года. Они коснутся всех крупных платформ, включенных в специальный реестр ПЦП.

Продавец несет прямую ответственность за достоверность данных, а платформа обязана не допускать в выдачу товары с нарушениями или без подтверждающих документов. Маркетплейсы должны будут в автоматическом режиме верифицировать информацию из карточек товаров через государственные реестры (лекарства, БАДы, маркировка и т.д.).

Проверка актуальности данных должна проводиться не реже одного раза в неделю. Строгие правила установлены для лекарств, БАДов, медицинских изделий, товаров, подлежащих маркировке и обязательной сертификации.

Для ранее размещенных карточек товаров предусмотрен переходный период в 90 дней. Как отметили в Минэкономразвития, представленные проекты — ключевые подзаконные акты, для реализации которых потребуется масштабная техническая интеграция как госсистем, так и самих платформ, сообщает Forbes.

Ранее ЦБ заявил о влиянии маркетплейсов на финансовую стабильность страны.