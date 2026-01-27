В России программу строительства гражданского торгового флота урезали вдвое

Кабмин России почти вдвое сократил количество сухогрузов проекта RSD59, которые должны быть построены в рамках программы льготного лизинга гражданских судов.

Об этом следует из распоряжения правительства. Согласно документу, в 2023–2028 годах Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) должна передать арендаторам 18 таких сухогрузов класса "река — море". Финансирование проекта оценивается почти в 30 млрд руб., из которых 23,1 млрд планируется привлечь из Фонда национального благосостояния, а остальное — за счет заемных средств.

Изначально серия судов должна была быть значительно больше. Контракт на строительство 34 сухогрузов ГТЛК заключила с Объединенной судостроительной корпорацией в 2023 году. Тогда стоимость одного судна оценивалась в 1,25 млрд руб., сейчас - до 1,67 млрд. Планировалось, что 10 сухогрузов передадут ГТЛК до конца 2024 года, 12 — до октября 2025 года и еще 12 — до февраля 2027 года. Однако сроки были сорваны.

В 2024 году компания не получила ни одного сухогруза. Основной причиной стали финансовые проблемы верфи "Красное Сормово": фактическая себестоимость строительства превысила контрактные цены, что привело к убыткам. В итоге сдачу судов перенесли на 2025–2028 годы. Восемь из них ГТЛК должна была получить в прошлом году, сообщают "Ведомости".