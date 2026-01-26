В Тюменской области участники "Боевого кадрового резерва" приступили ко второму образовательному модулю

В Тюменской области участники "Боевого кадрового резерва" приступили ко второму образовательному модулю – "Экономика и финансы".

Особенность второго этапа обучения состоит в том, что участники приступят к разработке индивидуальных проектов, которые станут их выпускными работами. Перед стартом модуля все участники прошли тестирование на уровень знаний по теме "Экономика и финансы".

После окончания образовательного этапа будет итоговый тест, который покажет, чему ветераны СВО научились на занятиях. Второй модуль проходит на базе Тюменского государственного университета в партнёрстве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС и продлится 11 дней.

"Боевой кадровый резерв" – региональный проект для ветеранов спецоперации, созданный по аналогии с федеральной программой "Время героев". Важно, чтобы участники проекта продолжали служить на благо родного региона и после возвращения к мирной жизни. Их решимость и боевой опыт востребованы и в гражданской сфере, написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.