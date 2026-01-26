В Израиль вернули тело последнего заложника

Из сектора Газа возвращены останки последнего израильтянина, числившегося в списке заложников.

Опознание подтвердило, что это останки старшего сержанта Рана Гвили. По данным военных, он погиб в бою утром 7 октября 2023 г. во время вторжения в Израиль вооруженных палестинских радикалов. После этого его тело вывезли в сектор Газа, где и удерживали более двух лет.

Ран Гвили был последним израильтянином, чьи останки находились на территории анклава, пишет ТАСС.