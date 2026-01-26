Ледовый городок в Перми приостанавливал работу из-за пожара

Сегодня в Перми временно приостанавливал работу ледовый городок на эспланаде. Причиной тому стало короткое замыкание электрооборудования в одном из торговых домиков. О возгорании сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

После того, как пострадавший домик вывезли с площадки, городок вновь открыли для посещения.

"Все системы тщательно проверены, безопасность обеспечена. Теперь пермяки могут спокойно прогуляться по нашему красивому городку", - заверил мэр.