Руководители городской Думы Астрахани встретились с молодежным активом "Единой России"

В рамках реализации федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов, который является региональным координатором проекта, а также депутат - глава комитета по бюджету, финансам и налогам, председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» Александр Тихонов и председатель комитета по городскому хозяйству и благоустройству Виктор Репин встретились с молодыми активистами партии «Единая Россия».

Встреча прошла на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" в Астрахани.

Состоялся конструктивный диалог, в ходе которого участники встречи рассмотрели направления работы в рамках проекта. Определены мероприятия и задачи, направленные на повышение грамотности жителей в вопросах ЖКХ, привлечение молодых кадров в эту сферу.

Участники встречи обсудили и возможность вовлечения юных активистов в решение конкретных городских задач, в том числе через их участие в депутатских приёмах, проектных командах и общественных инициативах.

«Ваша энергия, свежий взгляд и готовность учиться — это тот ресурс, который необходим для развития нашего города. Мы видим большой потенциал в нашей молодёжи, и готовы всесторонне вас поддерживать», — подвёл итог встречи