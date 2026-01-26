Shot: Самый жестокий член банды Цапков повторно попросился на СВО

Самый жестокий член банды Цапков Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел, повторно пытался добиться отправки в зону СВО, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, Алексеева этапировали из одной колонии для пожизненно осужденных в другую. Обе находятся в Мордовии. Перед переводом он во второй раз подал прошение об отправке в зону СВО, но ему вновь отказали.

В первый раз Вова Беспредел написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО в 2024 году, уточняет Shot.

Ранее управление ФСИН по Ростовской области опровергло сообщения о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев установил себе виниры за 800 тысяч рублей, находясь в печально известном ростовском СИЗО-1. Алексеев в 2013 году был признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. Ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.