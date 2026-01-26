26 Января 2026
Происшествия Мурманская область
Фото: Накануне.RU

В Мурманской области подняли две из пяти упавших опор ЛЭП

В Мурманской области установили две опоры из пяти рухнувших в результате шквалистого ветра и налипания снега. Поднимать вторую опору помогал вертолет.

"Вторую опору ЛЭП удалось установить с помощью вертолёта. Вылетели сразу, как только позволили погодные условия. Конструкцию собрали на земле, закрепили тросами, подняли и смонтировали на месте. Благодарю лётчиков Архангельского объединённого авиаотряда за помощь. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, с первой опорой специалистам удалось справиться только после нескольких попыток. Аварийным бригадам мешают шквалистый ветер и метель, детали подвозят по частям на вездеходах.

"Застрявшую технику приходится откапывать экскаваторами, но из-за сложного рельефа они нередко застревают. Часто специалистам приходится работать практически вручную", - рассказал губернатор.

Обрушение произошло 23 января, из-за этого масштабные отключения произошли в Мурманске и Североморске, часть жителей остались без света, тепла и воды. Обрушение произошло примерно в 7 километрах от Мурманска. По предварительным данным, две из упавших опор были установлены в 1966 году, еще две – в 1982 году, еще одна – в 1988 году.

В регионе был введен режим повышенной готовности, а позже — режим чрезвычайной ситуации. Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, власти временно перераспределили электроэнергию в пользу социально значимых объектов (котельных, медицинских учреждений и т. д.), а в отдельных районах Мурманска ввели ротацию потребителей электроэнергии (подача электричества по графику).

Из-за массового отключения электричества было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования изъяты техническая документация, смывы и вырезы с объектов электрооборудования.

Теги: лэп, мурманская область, андрей чибис


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

