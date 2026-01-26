СМИ сообщили об атаке на охранную систему Delta

Производитель охранных систем Delta мог быть взломан хакерами, из-за чего у клиентов возникли проблемы с доступом к автомобилям, передает Baza без ссылки на источник.

По данным Telegram-канала, сегодня утром клиенты начали жаловаться на сбои при попытке завести автомобиль или выключить сигнализацию. Кто-то даже не смог открыть машину.

Сайт Delta оказался недоступен, возможно, после новостей о проблемах с сигнализацией компании клиенты массово пытаются связаться с поддержкой, предполагает "Коммерсант". В компании подтвердили, что столкнулись с атакой хакеров.

Delta работает на российском рынке более десяти лет, представлена в 30 регионах, предлагает более 200 интеллектуальных решений. Пользователи управляют системой безопасности через специальное приложение.