В центре Екатеринбурга закрывается аниме-магазин "Акиба"

В центре Екатеринбурга закрывается знаменитый среди местных анимешников магазин "Акиба". Об этом сообщает сам владелец торговой точки Андрей Кеншо на странице магазина во "Вконтакте".

"19 февраля в 20:00 "Акиба" закрывает свои двери навсегда и завершает свою историю. На данный момент мы не находим желающих поддерживать бизнес в текущих экономических условиях, а лично для себя я выбираю начало нового пути, который будет пролегать где-то в горах", - написал Кеншо.

По его словам, он, как и вся его команда, до последнего момента делали все возможное, чтобы сохранить "свое детище".

Начиная с 27 января в магазине стартует скидка на весь ассортимент - 40%. Со 2 февраля она вырастает до 50%, 9 февраля - 60%, а с 13 февраля любой товар можно будет приобрести по скидке в 80%.

Напомним, что "Акиба" в ТЦ "Красный леопард" работал с осени 2009 года.