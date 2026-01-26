Казахстан усиливает пограничный контроль из-за вспышки вируса Нипах в Индии

Казахстан усиливает санитарно-карантинный контроль на пограничных пунктах пропуска из-за вспышки вируса Нипах в Индии.

В Минздраве республики отметили, что случаев завоза вируса в страну не зарегистрировано, эпидемобстановка под контролем, но в профилактических целях контроль усилят.

С особенной тщательностью проверят всех, кто прибывает из Индии и других стран Юго-Восточной Азии.

"Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении Минздрава.

Вирус Нипах известен уже более 25 лет, все случаи регистрировались в Юго-Восточной Азии. Вирус передается от животных человеку и от человека к человеку воздушно-капельным путем. Вызывает лихорадку, высокую температуру, головную и мышечную боль, кому, в 40-75% случаев – смерть.

От Нипаха нет ни вакцины, не специфического лечения. Пациенты могут рассчитывать только на силу своего иммунитета.