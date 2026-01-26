26 Января 2026
Общество Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский полпред обратил внимание на коммунальные аварии во время сильных морозов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога обратил внимание на коммунальные аварии, которые случились на прошлой неделе во время сильных морозов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, речь об этом зашла на сегодняшнем оперативном совещании с главными федеральными инспекторами УрФО. Главной темой стало прохождение морозов в регионах округа. Было отмечено, что в результате коммунальных аварий жители некоторых населенных пунктов сталкивались с отключениями электричества, отопления и горячей воды.

На совещании Артем Жога еще раз напомнил, что эта тема требует повышенного внимания, особенно в период холодов. По его словам, каждый инцидент, связанный с обеспечением людей ресурсами, должен находиться на особом контроле.

Коммунальная авария(2025)|Фото: Накануне.RU

"Для решения необходимо оперативно привлекать все профильные структуры, а также исключать риски для жизни и здоровья людей – своевременно открывать пункты обогрева, организовывать подвоз горячего питания, помогать жителям с решением проблем, возникших в результате коммунального происшествия. Самое главное – это безопасность и благополучие человека", - заявил уральский полпред.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской и Челябинской областях стояли аномальные холода. В свердловском городе Кушва 20 января произошла новая авария на котельной, оставившая жителей без нормального отопления. Ее устранили только через четыре дня. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: морозы, аварии, полпред, совещание, контроль, Жога


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 24.01.2026 17:25 Мск Теплоснабжение Кушвы восстановлено спустя четыре дня после аварии на котельной
Ранее 24.01.2026 10:01 Мск После новой аварии на котельной в Кушве возбуждено дело. О нем доложат Бастрыкину
Ранее 23.01.2026 14:24 Мск В уральском городе случилась новая авария на котельной в лютые морозы
Ранее 11.01.2026 12:37 Мск Авария в системе отопления Кушвы устранена
Ранее 11.01.2026 09:07 Мск Котельная в Кушве остановлена из-за аварии на теплотрассе. Тысячи жителей города остались без отопления

