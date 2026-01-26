В Госдуме сочли рискованным использование в России карт Visa и Mastercard

В Госдуме сочли, что в России растут риски использования карт Visa и Mastercard. Причина – истечение срока их действия.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, те средства защиты, которые применялись в тот период, когда карты эмитировали, уже устарели. У Центрального Банка должно быть право устанавливать срок действия платежных карт, и он должен иметь возможность, измеряя риски, прежде всего, для людей, принимать такое решение, сообщил ТАСС Аксаков.

Российские банки просят не наделять Центробанк правом ограничивать срок действия платежных карт, поскольку это может привести к полной блокировке карт Visa и Mastercard. Эксперты считают, что в стране действует до 100 млн карт международных платежных систем.

Регулятор в ближайшей перспективе этим правом не намерен пользоваться, но и отказываться полностью не планирует. ЦБ РФ указывает, что чем дольше человек пользуется картой с истекшим сроком действия, тем выше вероятность того, что мошенники могут завладеть ее реквизитами. По словам специалистов, после истечения срока действия карта не становится менее защищенной, а применение проектируемой меры приведет к росту расходов банков и может вызвать ускорение перехода на альтернативные способы платежей – СБП, QR-коды и другие,