За неделю тюменцы отдали мошенникам больше 40 миллионов рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 61 житель Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 40 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 5,2 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на предоставленные счета имеющиеся у нее накопления в размере 5,2 млн руб.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.