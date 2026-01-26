В Тюмени взорвался автомобиль: пострадала несовершеннолетняя

В Тюмени возбуждено уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в автомобиле, в результате которого пострадал ребёнок, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел утром 26 января на улице Московский тракт. По предварительной версии следствия, причиной хлопка в салоне автомобиля стала утечка газа.

В результате происшествия пострадала несовершеннолетняя дочь водителя, находившаяся рядом с машиной. Девочку экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначают комплексные экспертизы и опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего.

В соцсетях сообщают, что водитель сел в машину и закурил, случился взрыв. Дверь со стороны водителя заблокировалась — ему удалось выбраться только через пассажирскую дверь. Дочь водителя на тот момент еще не успела сесть в машину - ее отбросило взрывной волной, она получила незначительные травмы и была доставлена в больницу.