Евросоюз утвердил отказ от российского газа

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах.

Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г., приводит ТАСС соответствующее заявление.

В октябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин сказал, что ЕС своим решением хотел навредить России, отрезав ее от традиционных рынков сбыта, но навредил лишь себе, вызвав падение промышленного производства, снижение конкурентоспособности своей продукции и рост цен.